* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Вашингтон, 24 ноября, 2017, 11:55 — ИА Регнум. Вооруженные силы США не собираются покидать Сирию после разгрома «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 24 ноября Kurdiastan.ru.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Ввиду того, что правительство президента Сирии Башара Асада при поддержке ВКС России с каждым днем приближается к полному уничтожению террористов, американским вооруженным силам не остается повода для нахождения на территории государства.

Некоторые эксперты утверждают, что пока у Соединенных Штатов остается время, они хотят оказать максимальную поддержку Демократическим силам Сирии (ДСД), чтобы в будущем вынудить Асада пойти на большие уступки.

Последний раз, когда в 2014 году шел первый раунд переговоров в Женеве, так называемая вооруженная оппозиция контролировала значительную часть территории Сирии и находилась в более выгодных условиях для будущего мирного урегулирования, однако теперь все изменилось.

Подобная ситуация, уверены эксперты, вынуждает США искать возможность продлить свое пребывание в стране, тем более что ни Иран ни Россия пока не выводят свои вооруженные силы.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В нем приняли участие различные террористические группировки, в том числе ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). При помощи ВКС РФ сирийскому правительству удалось практически полностью очистить территорию от запрещенных группировок.