Ярославль, 24 ноября, 2017, 11:42 — ИА Регнум. На сайте губернатора Дмитрия Миронова начинается голосование за проект въездной группы в Ярославль со стороны столицы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Dmironov.ru Страница голосования за въездной знак Ярославля

На конкурс было представлено около пятидесяти проектов. Идея творческого конкурса эскизных проектов возникла в октябре, после того как предложенный мэрией Ярославля вариант подвергся серьезной критике со стороны общественности. Изначально во второй этап прошли 8 проектов, но затем губернатор области на своей странице разместил 10. А 24 ноября началось голосование, где проектов уже 11. 11-м знаком и стал тот самый скандальный знак, который ярославцы окрестили «пистолетом». Причем если у других вариантов указаны авторы или дизайнерские бюро, то автором «пистолета» значится «мэрия Ярославля».

В первом этапе конкурса приняли участие 43 автора, представивших 52 варианта. Среди участников градозащитница Ольга Мазанова, художник Николай Мухин, скульптор Елена Пасхина. В финальную десятку вошло два знака дизайн-бюро «А-куб». Голосование закончится 30 ноября.