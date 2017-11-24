Москва, 24 ноября, 2017, 11:40 — ИА Регнум. Закон о федеральном бюджете на три года, с 2018 по 2020 год, принятый Госдумой в третьем чтении, говорит не о росте российской экономики, а о ее стагнации. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 ноября, об этом заявил глава «Справедливой России» Сергей Миронов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Экономика

«Нам (в правительстве) говорят, что это бюджет развития, а мы говорим, что это бюджет стагнации. Как он может быть бюджетом развития, если общие расходы на 2018 год на 478 млрд меньше, чем были расходы в 2017 году», — отметил Миронов.

Кроме того, по его словам, экономике страны вредит бюджетное правило, которое предполагает направлять дополнительные доходы от более высокой цены на нефть в Фонд национального благосостояния.

«Сегодня, когда цена барреля более 60 долларов, у нас в бюджете заложена цена отсечения в 40—42 доллара за баррель. И все эти деньги будут законсервированы в ФНБ вместо того, чтобы направлять их в прямом смысле слова на развитие нашей экономики, нашей промышленности, нашего сельского хозяйства», — указал Миронов.

Депутат также возмущен тем, что правительство заложило в госсмету возврат налога на добавленную стоимость для компаний-экспортеров нефти и газа. На эти цели в бюджете заложено порядка 2 трлн рублей. При этом, по словам Миронова, наименее защищенные слои населения остаются без поддержки.

«Мы не видим намерения индексировать пенсии для неработающих пенсионеров, тем более для работающих. Не видим индексацию материнского капитала, стремления хотя бы до прожиточного минимума увеличить стипендии для наших студентов», — подчеркнул Миронов.

Глава партии напомнил, что «Справедливая Россия» в рамках работы над документом ко второму чтению предложила перераспределить порядка 273 млрд рублей по наиболее приоритетным статьям расходов, но ни одна из поправок депутатов не была одобрена.

«Все эти и другие факторы приводят нас к одному выводу: такой бюджет нашей стране не нужен», — заявил Миронов.

Госдума в третьем чтении приняла закон о федеральном бюджете на 2018—2020 годы. Доходы госсметы в 2018 году составят 15,257 трлн рублей, расходы — 16,529 трлн рублей. Таким образом, дефицит сократится до 1,27 трлн рублей. Как неоднократно отмечал глава профильного комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»), показатели бюджета говорят о том, что экономика РФ перешла к росту.