Луганск, 24 ноября, 2017, 11:42 — ИА Регнум. Четверо боевиков Украины погибли в результате вооруженного столкновения на подступах к селу Крымское на луганском направлении, сообщает 24 ноября пресс-центр украинского штаба «АТО».

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

Отмечается, что боестолкновение продолжалось в течение восьми часов 23 ноября с использованием 82-мм минометов и легкого пехотного вооружения.

Еще один военный сил «АТО» погиб на донецком направлении. Как отметили в ДНР, военные Украины, нарушая режим прекращения огня, попытались перебраться через трассу Бахмутка и вышли на позиции ДНР.

В штабе «АТО» отмечают, что за сутки убитыми было потеряно пять человек.

«За прошедшие сутки погибли пять украинских военных, еще четыре — получили ранения. Состояние здоровья одного военнослужащего тяжелое, троих — удовлетворительное», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что вооруженные силы Украины воспользовались ситуацией в ЛНР и начали наступление на «серую зону».

Напомним, обстрелы территории ЛНР и ДНР продолжаются с 2014 года. Власти Украины, несмотря на подписанные Минские соглашения, не намерены решать конфликт в Донбассе мирным путем, постоянно стягивая к линии фронта новую технику и войска, совершая диверсии и обстреливая населенные пункты на территории республик.