Москва, 24 ноября, 2017, 12:30 — ИА Регнум. 23 ноября в галерее Black Dog Art Красные Холмы состоялось торжественное открытие фотовыставки «Герои России, какими их не видел никто», организованной фондом «Память поколений». Экспозиция показывает ветеранов боевых действий в необычном ракурсе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Игнатов с футболкой, на которой изображен он сам

На создание подобной выставки организаторов подтолкнули результаты опроса, проведенного среди жителей России. Оказалось, что большинство из них представляют ветерана как пожилого человека с орденами. Чтобы разрушить этот стереотип, фотографы показали бывших участников боевых действий молодыми и сильными.

Над проектом работали фотографы Данил Головкин и Ольга Тупоногова-Волкова. Героями их снимков стали люди, прошедшие войны, в которых принимали участие Россия и СССР.

«Проект о ветеранах, которые получили моральные и физические травмы, но при этом не сдались — это история о людях с ограниченными возможностями, которые не ограничены практически ничем», — подчеркнула исполнительный директор фонда Катерина Круглова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Исполнительный директор фонда Память поколений — Катерина Круглова

Проект рассказывает о жизни более 30 ветеранов, которые прошли Великую Отечественную войну, участвовали в боевых действиях в Чечне, Афганистане, Южной Осетии и на Северном Кавказе.

В день открытия выставку посетили художник Никас Сафронов, продюсер Илья Бачурин, телеведущая Екатерина Одинцова, олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Анна Чичерова, фигуристка Анастасия Гребенкина и другие.

Напомним, фотопроект «Герои России, какими их не видел никто» стартовал в 2016 году. Снимки были представлены в Парке Победы на Поклонной горе, галерее «Метро», Государственной думе РФ, Общественной палате РФ, а также в Белгороде, Иркутске, Казани и других городах России. Над проектом работали фотографы Данил Головкин, Криста Судмалис и Ольга Тупоногова-Волкова.