Новый Некоуз, Ярославская область, 24 ноября, 2017, 11:16 — ИА Регнум. Ярославские власти заключили договор с Федеральным агентством научных организаций России о передаче ведомственной больницы в Борке в региональное подчинение. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

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Больница в Борке находится в ведении Федерального агентства научных организаций России, которое прекратило финансирование учреждения. Для того, чтобы люди не пострадали и не были лишены медицинской помощи, в медучреждении планируется организовать врачебную амбулаторию как структурное подразделение Некоузской ЦРБ. 1 ноября с Российской академией наук уже заключен договор о безвозмездном использовании этого здания.

В перспективе в амбулатории будет предусмотрен дневной стационар, организован прием врачей-специалистов, оборудован процедурный кабинет. Кроме того, в Борок для проведения консультаций будут выезжать медики из Некоузской ЦРБ. Сейчас идет лицензирование.

Напомним, ситуация с больницей в Борке складывается непростая. Так, в августе этого года 73 работника больницы написали коллективное обращение в прокуратуру Некоузкого района о невыплате зарплаты.

В ФАНО объясняют сложившуюся ситуацию тем, что они финансируют в первую очередь научные организации, а социальные — по остаточному принципу.