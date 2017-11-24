Ярославль, 24 ноября, 2017, 11:06 — ИА Регнум. 24 ноября на общегородском совещании, которое проходило в мэрии, Владимир Слепцов в течение суток поручил управляющим компаниям и главам районов решить вопрос с заключением договоров на вывоз ТБО на мусоросортировочный завод «Чистый город», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Мэр Ярославля Владимир Слепцов

«Я давал поручение об этом ДГХ, главам персонально и директорам Управляющих компаний еще в 2016 году, было направлено письмо из мэрии города Ярославля в адрес областного прокурора по поводу происходящей ситуации с вывозом ТБО» — сказал мэр Ярославля Владимир Слепцов.

Он напомнил, что в Ярославле построено и работает единственное в городе мусоросортировочное предприятие, которое сортирует твердые бытовые отходы.

«Для того, чтобы их вывозить и с населения брать деньги за утилизацию, департаментом экономического развития и ДГХ был разработан тариф. Этот тариф утвержден постановлением мэрии города Ярославля, и его с тех пор никто не отменял. Следовательно, средства с населения берутся до сих пор в том объеме, который прописан в постановлении. А у нас решили — а зачем возить через «Чистый город» и тратить деньги? И зачем вывозить мусор два раза в день, хотя так прописано в калькуляции и тариф сформирован из этих показателей? Стали вывозить один раз — и не через «Чистый город». А деньги берутся с населения как за два раза и как в «Чистый город». В связи с этим было поручено привести все в соответствие и держать на личном контроле и совместно с прокуратурой выяснить, в чем дело? Данная ситуация уже стоит на контроле у губернатора. Мне поручено навести порядок» — сказал Владимир Слепцов.

Мэр отметил, что работает с «Чистым городом» только Управдом Дзержинского района, после чего обрушился с критикой на представителей Заволжского района: по какой причине работа не завершена там?

«Персональная ответственность! Шутки будете дома шутить. Если не сделали — я вас выгоню с работы за неисполнение ваших обязанностей!» — пообещал Владимир Слепцов.

Ему объяснили, что УК Заволжского района заключен трехсторонний договор, сторона, которая занимается сортировкой и утилизацией — это не «Чистый город», а другой мусоросортировочный завод. Однако сейчас Управдом ведет переговоры с «Чистым городом», согласовывается тариф, который всех устроит.

«Послушайте меня. Деньги берутся уже сегодня с населения. Если Управляющая компания говорит, мол, товарищи, давайте я буду с «Чистым городом» работать, попробую их по цене опустить. Естественно, вы будете меньше платить. А принцип такой: с населения беру рубль, но буду договариваться за 50 копеек. А куда сэкономленные 50 копеек денутся, если это целевые деньги на утилизацию? Это деньги населения. Я вас прошу особо обратить внимание — приведите все в соответствие. У вас сегодня последний день для того, чтобы все это решить» — потребовал мэр.

Владимир Слепцов отметил — не хотите работать с «Чистым городом», не надо, работайте с другими организациями. Но тогда пересмотрите тариф и уменьшите его.

«А при равных условиях с ваших слов — почему тогда не «Чистый город»? Убирайте цену тогда, скажите, мол, уважаемые жители, на 30 копеек будем платит теперь меньше» — сказал глава Ярославля.

На это заместитель директора департамента ДГХ Наталья Шетнева пояснила, что УК Заволжского района работает с населением по индивидуальным тарифам, так как в 2015 году были проведены собрания по всей Заволге, решением которых был определен индивидуальный размер платы.

В итоге Владимир Слепцов поручил всем главам и управдомам взять вопрос на контроль и еще раз напомнил: решить его необходимо сегодня.