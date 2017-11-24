Майкоп, 24 ноября, 2017, 10:47 — ИА Регнум. В Адыгее для устранения очередности на выдачу бесплатных земельных участков многодетным семьям необходимо предоставить гражданам более 2 тыс. участков, общая площадь составляет 147 га. Всего же с 2011 года в республике желание получить земельные участки изъявили более 3,8 тыс. многодетных семей. Почти половине из них земельные наделы общей площадью 179 га уже выделены. Такие данные на заседании кабинета министров Адыгеи озвучила председатель республиканского комитета по имущественным отношениям Ирина Бочарникова, передаёт ИА REGNUM 24 ноября.

Onf.ru Многодетные семьи

Как же обстоят дела с выполнение майских указов президента РФ в отдельных районах республики? Так, напряженная ситуация с выделение земельных участком многодетным семьям сложилась в Адыгейске. Как пояснили в пресс-службе главы региона, проблема возникла из-за нехватки свободных земельных участков, пригодных для индивидуального жилищного строительства.

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А вот в Кошехабльском районе очередь сократилась в два раза. В Теучежском районе её намерены устранить в третьем квартале 2018 года. В Тахтамукайском районе сформировано 149 земельных участков в ауле Шенджий, идёт работа по формированию 265 участков между поселками Энем и Яблоновский. Это позволит не только закрыть очередь, но и создать запас участков, отметила Бочарникова.

В передовиках — Шовгеновский район. Здесь очередь на выдачу земельных участков уже ликвидирована. В полном объеме выполнена дорожная карта в Майкопском районе, сформирован 251 участок.

Еще около 700 земельных участков планируется сформировать в Майкопе. Сейчас на федеральном уровне решается вопрос о передаче в региональную собственность 331 га в районе бывшего аэропорта в республиканской столице. В настоящее время процедура передачи уже запущена, завершить её планируется к концу 2017 года. Кроме того, в восточной части города в 2018 году планируется выделить 295 земельных участков. Это позволит полностью ликвидировать очередь в Майкопе.

При этом глава Адыгеи потребовал более эффективно работать для ликвидации очередности.

Добавим, что летом 2017 года Адыгея уже получила в региональную собственность 22 га федеральной земли. В результате в Майкопе для многодетных семей в районе улицы Низпоташной были сформированы 175 земельных участков с необходимой инфраструктурой.

В настоящее время для исполнения поручений правительства РФ по ликвидации к 2019 году очередности на получение земельных участков данной категории льготников в муниципальных образованиях разработаны дорожные карты. Они рассчитаны на перспективу, с учетом появления новых многодетных семей. Всего будет сформировано более 2373 земельных участков, ориентировочной площадью 355 га.

По данным на 1 июля 2017 года, в Адыгее 175 семей, имеющих троих и более детей, получили бесплатно в собственность земельные участки. За весь 2016 год такой мерой поддержки воспользовались 279 семей.

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Отметим, что зачастую в регионах поручение президента об улучшении жилищных условий многодетных семей выполняется плохо. Так, в некоторых субъектах РФ земельные участки для многодетных крайне редко предоставляются с уже подведенной инфраструктурой, а другие меры по улучшению жилищных условий взамен участков не принимаются в трети регионов. Гражданам из года в год выдаются участки без электричества, воды, газа и даже дорог. Так, согласно данным ОНФ, за первые шесть месяцев 2017 года в России из 31 тыс. выделенных участков только 15 тыс. обеспечены электричеством и дорогами, 5 тыс. — водопроводом. Это делает проблематичным строительство жилья на такой земле, так как требует миллионных вложений.

Onf.ru Дома для многодетных семей

Столкнулись с этой проблемой и многодетные семьи Адыгеи. В 2016 году они обратились за помощью к региональным общественникам, так как неоднократные обращения в городскую администрацию результатов не дали. Дело в том, что участки, которые они получили под жилое строительство, не были обеспечены необходимой инфраструктурой.

Наделы оказались расположены в непосредственной близости от действующего кладбища, а пустующие соседние участки превратились в места несанкционированных свалок. Из-за отсутствия даже временных дорог добраться до места проживания многодетных семей было крайне проблематично.

«Жить в таких условиях очень тяжело. Дороги как не было, так и нет. Газ покупаем в баллонах, а воду самостоятельно привозим в бутылках. Большая часть семейного бюджета уходит на оплату электричества, которое приходится использовать на подогрев воды и отопление», — сообщила одна из многодетных матерей.

В аналогичной ситуации находятся семьи и в других районах республики.