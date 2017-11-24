Эр-Рияд, 24 ноября, 2017, 10:20 — ИА Регнум. Наследник престола Саудовской Аравии Мохаммед ибн Салман Аль Сауд назвал Высшего руководителя Ирана Али Хаменеи новым Гитлером Ближнего Востока, сообщает 24 ноября Reuters.

Мохаммед ибн Салман Аль Сауд

Данное высказывание, сделанное во время интервью, стало очередным свидетельством углубления противоречий в регионе.

Суннитская монархия Саудовская Аравия и шиитский Иран являются непримиримыми соперниками, чьи противоречия проявляются во множестве конфликтов на территории Ближнего Востока.

Мохаммед ибн Салман, также занимающий должность министра обороны королевства, заявил, что экспансия исламской республики в регионе должна быть остановлена.

«Мы знаем, что политика умиротворения не работает. Мы не хотим, чтобы новый Гитлер в Иране повторил на Ближнем Востоке то, что произошло в Европе», — подчеркнул наследник престола.

Напомним, Саудовская Аравия и Иран на протяжении многих лет остаются непримиримыми соперниками, несмотря на то, что между государствами не ведутся боевые действия, обе страны поддерживают противоположные силы в различных конфликтах, в частности в гражданской войне в Йемене.