Самара, 24 ноября, 2017, 10:14 — ИА Регнум. Аналитики отмечают, что впервые за девять лет исследований LADA попала в ТОП-10 самых популярных брэндов российских автолюбителей, заняв 9-е место, список был опубликован 23 ноября на сайте компании «Автостат».

ladavesta.net «Лада»

Согласно рейтингу 2017 года, российский бренд, получивший 6,2% популярности, смог опередить компанию Volkswagen (5,9%), однако уступил южнокорейской марке Hyundai (6,3%).

Первое место в списке досталось немецкому автопроизводителю BMW, показатель его популярности равен 16,9%. Эксперты отмечают, что марка занимает первое место уже семь лет подряд.

На втором месте — Toyota с оценкой 23,6%. Третью строчку заняла компания Mercedes-Benz (12,1%), в 2017 году сместив с почетного места Audi (10,6%).

Пятое место в списке досталось Ford (9,2%), компания смогла подняться сразу на две строчки. Также в ТОП-10 попали Nissan (9,2%) и Kia (9%), если сравнивать с показателями 2016 года, то обе марки опустились на одну позицию.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что продажи АвтоВАЗа в октябре 2017 года выросли на 22,9% (относительно аналогичного периода 2016 года), за этот месяц компании удалось реализовать в стране 28 тыс. 638 автомобилей. Самые большие темпы роста продаж показал кроссовер XRAY (62,4%).