Рыбинск, Ярославская область, 24 ноября, 2017, 10:05 — ИА Регнум. В Рыбинске пройдут публичные слушания, на которых жители должны выбрать, что они хотят видеть на территории по улице Боткина — уже существующий каток или детский сад, строительство которого запланировано по Генплану, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Администрация города Рыбинска Проект благоустройства территории рядом с катком

Как отмечают в администрации города Рыбинска, сейчас в районе дома №13 по улице Боткина находится популярный среди местного населения каток. Однако фактически он незаконен, так как Генпланом на его месте предусмотрено строительство детского сада.

В городской администрации считают, что каток нужно сохранить, так как он здесь нужен больше, чем дошкольное учреждение:

«Территория у дома №13 по улице Боткина относится к тем земельным участкам, использование которых регламентирует Генеральный план. По нему здесь должен быть построен детский сад. Но объективной потребности сейчас в этом нет. Кроме того, на территории расположен большой каток. Я сама как мама хоккеиста знаю, какой эта площадка пользуется популярностью у детей. Сюда съезжаются команды со всего города, проводится турнир «Золотая шайба». Корт удобно расположен, родители могут наблюдать за своими детьми из окон. Поэтому демонтировать или переносить его в другое место нет никаких причин и оснований» — говорит директор департамента архитектуры и градостроительства администрации города Рыбинск Любовь Тихонова.

Власти предлагают выход из ситуации: узаконить размещение катка и внести соответствующие изменения в Генплан, а на месте соседнего пустыря построить один трехэтажный дом. В этом случае инвестор возьмет на себя благоустройство участка около катка, его освещение и организацию парковки. Останутся и зеленые насаждения, за которыми сейчас никто не ухаживает. С точки зрения развития территории это оптимальный вариант — считают в администрации.

В любом случае, решение останется за жителями, которые могут все же проголосовать за сохранение детского сада: тогда каток придется демонтировать.

25 ноября состоится встреча жильцов окрестных домов, которые обсудят перспективу этой территории. Окончательно определять вид использования земли рыбинцы будут на публичных общественных слушаниях, которые пройдут 5 декабря.