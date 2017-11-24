Москва, 24 ноября, 2017, 10:00 — ИА Регнум. Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз», объявил о создании сайта движения Putin Team. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Скриншот страницы видео YouTube пользователя Борис Николаев Александр Овечкин

«Сайт движения Putin Team открыт! С его помощью вы сможете стать частью огромной команды. Команды Путина, объединяющей людей, которые гордятся страной и хотят сделать Россию сильной. В нашем лидере мы ценим доверие и уважение к людям, справедливость, порядочность и неравнодушие», — говорится в сообщении.

На сайте отмечается, что полная версия будет запущена 7 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября хоккеист Александр Овечкин объявил о создании общественного движения Putin Team в поддержку президента России Владимира Путина.

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Позднее к движению присоединились известные спортсмены и артисты: гроссмейстер Сергей Карякин, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Евгений Малкин, двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева, певица Полина Гагарина и другие.

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