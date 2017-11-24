Тула, 24 ноября, 2017, 09:59 — ИА Регнум. Около 10 млрд рублей вкладывают в природоохранные мероприятия промышленные предприятия Тульской области. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы облправительства, заявил 23 ноября журналистам министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов

По словам министра, в 2017 году в рамках осуществления стратегических инициатив президента РФ реализовывался ряд проектов по ликвидации накопленного ранее экологического ущерба. Планы природоохранных мероприятий разработали крупные промпредприятия области, реализацию их контролирует региональное минприроды. Отдельные мероприятия также вошли в региональный план по проведению Года экологии.

В числе таких крупных проектов, по словам Панфилова, — модернизация системы газоочистки вращающих печей в ОАО «Новомосковскогнеупор», рекультивация полей фильтрации спиртового производства в Ефремовском районе, программа по ликвидации выбывших из эксплуатации производств пироксилиновых порохов и коллоксилинов на ФКП «Алексинский химический комбинат». Также сюда вошли проекты по строительству аспирационных систем в агломерационном, аглодоменном, доменном цехах на ПАО «Тулачермет»; модернизация существующей системы источников промышленных выбросов в атмосферу на ОАО «Тульский кирпичный завод»; строительство новых очистных сооружений промливневых сточных вод на ОАО «Щекиноазот»; демеркуризация ртутьсодержащих отходов в поселке Шварцевский Киреевского района.

В общей сложности в проведении природоохранных мероприятий задействованы около 30 крупных промышленных предприятий региона. По данным за три квартала этого года, они завершены на 70%, а общий объем уже осуществленных вложений оценивается в 8,5 млрд рублей. Всего на реализацию природоохранных мероприятий в 2017 году планируется затратить свыше 10 млрд рублей.

«Мероприятия позволят не только ликвидировать накопленный экологический ущерб, но и существенно снизить объем выбросов предприятий в окружающую среду», — сказал министр.

Юрий Панфилов также добавил, что по поручению губернатора Алексея Дюмина проводилась рекультивация мест размещения отходов в регионе. На трех свалках в Чернском, Суворовском и Каменском районах работы закончены, еще на двух объектах в Киреевске и Суворове завершатся до конца года. Разработана проектно-сметная документация по проведению рекультивации в следующем году.

Министр также рассказал, что ведется ремонт трех гидротехнических сооружений в Щекинском, Воловском, Веневском районах. Завершена очистка рек Веневка и Осетр. Проводится ряд акций по лесовосстановлению в рамках Года экологии.