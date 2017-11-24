Санкт-Петербург, 24 ноября, 2017, 10:04 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге у одного из госслужащих угнали автомобиль «Мазда СХ5» стоимостью более 1,5 млн рублей, сообщает 24 ноября пресс-служба МВД РФ по региону.

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Инцидент произошел 22 ноября на Парашютной улице города.

«В полицию обратилась 44-летняя жительница Приморского района, госслужащий, с заявлением о том, что у дома 23/2 на Парашютной улице от парадной похитили ее автомобиль «Мазда СХ5» синего цвета», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ущерб составил более 1,5 млн рублей, за автомобиль выплачивается кредит. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, ведется розыск похищенного авто.

Как сообщают местные СМИ, автомобиль принадлежит одному из депутатов Законодательного собрания города. Кроссовер был куплен в кредит в мае 2017 года за 1,55 млн рублей, при этом владелица успела выплатить порядка 200 тыс. рублей.

Сотрудники полиции отсмотрели записи с камер и установили, что похищенный автомобиль пересекал набережную Фонтанки и канала Грибоедова.

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