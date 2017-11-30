Санкт-Петербург, 22 июня, 2020, 14:37 — ИА Регнум. Новый адвокат петербургского историка Олега Соколова не смог добиться от суда предоставления ему для ознакомления материалов, хранящихся в изъятых у его подзащитного ноутбуке и мобильных телефонах. Это, по словам Сергея Лукьянова, может привести к отмене будущего приговора. Об этом 22 июня адвокат заявил корреспонденту ИА REGNUM.

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Адвокат Сергей Лукьянов

«Суд в очередной раз отказал в ознакомлении с вещественными доказательствами, что может быть чреватым отменой приговора, это грубейшее нарушение права на защиту», — пояснил адвокат Лукьянов.

22 июня на базе Санкт-Петербургского городского суда прошло очередное заседание по делу об убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко историком Олегом Соколовым. В рамках судебного заседания были допрошены свидетели, кроме того, рассмотрено ходатайство адвоката о предоставлении ему после заседания суда электронных носителей, которые содержат информацию, имеющую значение для дела.

Напомним, историк Олег Соколов обвиняется в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко в ходе бытового конфликта на почве взаимной ревности.

Следующее заседание по уголовному делу в отношении Олега Соколова состоится 29 июня.