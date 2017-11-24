Сочи, Краснодарский край, 24 ноября, 2017, 09:52 — ИА Регнум. Случайно опрокинутый президентом РФ Владимиром Путиным стул его турецкого коллеги Реджепа Эрдогана стал одной из самых обсуждаемых тем в социальных сетях. Причем официально этот инцидент не комментировался.

cnnturk.com Реджеп Эрдоган

На видео с пресс-конференции в Сочи по итогам переговоров видно, как Путин помогает Эрдогану отодвинуть стул, вставая из-за стола. Стул падает с грохотом, поднимать его бросились трое лиц в гражданском.

Большинство комментаторов сошлись во мнении, что никакого злого умысла в произошедшем нет, а Путин просто не рассчитал, помогая коллеге выбраться из-за стола. Скорее всего, когда Эрдоган начал вставать, кресло начало заваливаться, и Путин его решил подвинуть, чтобы оно не упало, пишут комментаторы.

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Тем не менее инцидент послужил поводом для шуток: например, пользователи предположили, что упавшее кресло — это «месть» Путина за Крым, который Турция не признала российским. Не исключалось, что новость будет подхвачена украинскими СМИ, которым нужен любой повод, чтобы раздуть скандал.

Ранее и с президентом Турции, и с президентом России уже случались курьезные инциденты во время официальных мероприятий. В октябре 2017 года Эрдоган ненадолго заснул на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко: если турецкий лидер и не заснул, то точно задремал, пока коллега говорил о международном праве.

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В ноябре 2014 года на саммите АТЭС в Пекине Путин поступил как настоящий джентльмен: он накинул на плечи супруги главы Китая Си Цзиньпина Пэн Лиюань плед во время прогулки. Гости саммита вышли на улицу смотреть праздничный салют, и супруга китайского лидера озябла, пока ее муж разговаривал с президентом США Бараком Обамой.

В ответ на любезность Пэн Лиюань улыбнулась и спустя минуту передала плед охране, а сама надела кожаную куртку. Тем не менее в мировых СМИ и в соцсетях инцидент обсуждали долго, называя его и оскорбительным, и унизительным для первой леди Китая.

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Лидеры стран на произошедшее, так же как и в случае со стулом, не обратили внимания. В западных СМИ, отметим, уже подводят итоги встречи в Сочи, сойдясь во мнении, что Россия полна решимости «определять будущее Сирии в интересах Башара Асада».

А журналисты газеты The Times и вовсе написали о «тайной встрече» Путина с главой Сирии Башаром Асадом в Сочи, на которой сирийскому президенту представили российских генералов, сыгравших «ключевую роль» в спасении страны. Также они обвинили Россию в «приписывании» себе победы над террористами в Сирии.

Посольство РФ в Великобритании на своей странице в соцсети Twitter прокомментировало статью газеты The Times. «Times, вы завидуете? — говорится в сообщении. — Великобритания могла присоединиться к России на правильной стороне истории».