Москва, 24 ноября, 2017, 09:51 — ИА Регнум. О своей исторической роли президента без программы и собственной воли, а также общении с избирателем по центральному телеканалу, как о походе в туалет по нужде, рассказала еще не зарегистрированный кандидат «против всех» в президенты России Ксения Собчак в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Собчак

Отвечая на вопросы ведущего, зачем она выдвинула свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах, Собчак заявила о своей «исторической роли» на новом этапе политического процесса в России.

«Историчность этой роли заключается в том, что это возможность и шанс показать людям, что не нужно бояться… Мы все вместе, объединившись вокруг лозунга «против всех», сможем пробить эту стену, показать, что нас крайне много, что мы не боимся того, что происходит в нашей стране», — заявила Собчак, отметив, что в России царят несвобода, нищета, коррупция и нечестные суды, а она хочет свободу слова, процветание и отсутствие круговой поруки.

Главное же, чего она хочет, — это показать «неосведомленному» населению, которое «отрезано от информации» и «по привычке» голосует за действующую власть, весь «ужас», происходящий в стране, а также протянуть причинно-следственные связи между внешней политикой действующей власти и благосостоянием граждан.

«Я хочу… чтобы молодое прогрессивное население сделало все, чтобы старики жили хорошо, чтобы поняли, какая взаимосвязь между Крымом и тем, что денег в стране стало меньше… между тем, что мы ведем определенную политику на международной арене, между геополитикой Российской Федерации и между тем, сколько денег… и каким образом это влияет на общее обнищание населения», — заявила кандидат, которая в 2012 году называла выступления оппозиции на Болотной площади и проспекте Сахарова «норковой революцией» богатых против бедных.

При этом главной целью ее участия в выборах, по словам Собчак, является слом существующей выборной политической системы, а не победа на выборах.

«Я не призываю никого голосовать за меня, я не та фигура и не достойна… я хочу, чтобы через меня и через этот доступ сказали, что мы против того, что существует в текущий момент… Мы не за Ксению Собчак, мы против всех этих людей, которые изображают эти как бы выборы», — заявила кандидат «против всех».

В то же время у нее нет никакой политической программы преобразований в обществе, поскольку она не обладает своим видением преобразований и отдает всё на откуп «экспертного сообщества».

«Моя программа, безусловно, будет опубликована в тот момент, когда посчитаю нужным, а в данный момент я считаю, что опубликовать программу — это самое простое, что может быть у кандидата… Моя задача ее сформировать со всеми. Это не программа Ксении Собчак, это программа со всем экспертным сообществом в каждой области. Мы ее будем совместно формировать с Нечаевым, Иноземцевым, другими экономистами…» — продолжила Собчак.

При этом программу Собчак напишут не «жадные до денег» политтехнологи, а «бескорыстные специалисты».

«Эти люди работают у нас бесплатно. Люди, которые являются экспертами, не получают ни копейки: ни Авдотья Смирнова, которая занимается программой инклюзивного общества, ни Елена Лукьянова, которая занимается судебной реформой, они не получают ни копейки. Но эти уважаемые люди, эти уважаемые эксперты будут писать эти программы все вместе… и в течение месяца эта программа через демократические механизмы появится», — заявила Собчак.

Свою же роль в этом процессе Собчак охарактеризовала не как субъектную, а как сугубо «функциональную», не обладающую своим целеполаганием: «Я — человек-функция, моя функция — пробить эту стену». В то же время, противореча себе, Ксения Анатольевна заявила: «Меня никто не выдвигает, я сама себя выдвигаю, потому что чувствую ответственность за свое поколение… людей», которые «работают в этой стране, зарабатывают деньги, хотят в ней жить, не хотят никуда уезжать…»

Высказывая свое отношение к слушающей ее аудитории, собравшейся в зале и у экранов телевизоров, Собчак отметила, что ее визит в студию телеканала «Россия-1» ничем не отличается от нужды, которую ходят справлять в туалет.

«Я пришла к вам, как приходят, когда есть нужда, в общественный туалет… Я пришла к вам, чтобы говорить со своими избирателями», — закончила свою предвыборную речь Собчак.

Напомним, что это не первый случай пренебрежительного и высокомерного отношения Ксении Собчак к русскому народу, который она неоднократно как в устной, так и в письменной форме называла «генетическим отребьем», себя — «лошиной маткой», втюхивающей «лохам» телепередачу «Дом-2».

Собчак также поддержала бандеровский переворот на Украине, произошедший в 2013 году, в результате которого новая украинская власть начала так называемую «АТО», направленную на убийства и сгон с земель мирного населения, не принявшего бандеровскую диктатуру, народа Донбасса.

Примечание: Владислав Иноземцев в начале 2012 года входил в предвыборный штаб кандидата в президенты России Михаила Прохорова. Известен также, как автор программной статьи в книге «Постчеловечество» Михаила Ходорковского, в которой в предисловии объясняется биологическая природа социального неравенства между людьми. Андрей Нечаев — бывший министр экономики России при президентстве Ельцина. Авдотья Смирнова является женой не требующего представления Анатолия Чубайса.