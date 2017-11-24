Краснодар, 24 ноября, 2017, 09:48 — ИА Регнум. В Краснодаре некачественный ремонт дороги не остался безнаказанным. Крайнего нашёл мэр кубанской столицы. Ответить за смытый первым же дождём свежеуложенный асфальт на улице Уральской придётся начальнику отдела строительного контроля сооружениям дорожного фонда МКУ «Единая служба заказчика», передаёт ИА REGNUM 24 ноября. Такое решение принял глава города Евгений Первышов.

Admkrai.krasnodar.ru Ремонт дорожного полотна

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Как отметил градоначальник, отдел строительного контроля обязан во время работ следить за тем, чтобы подрядчики в точности соблюдали технологию проведения дорожного ремонта.

«Это значит — быть на месте, контролировать ситуацию и сразу исправлять нарушения, если они есть. То, что произошло на ул. Уральской, доказывает, что этого сделано не было», — заключил Евгений Первышов.

При этом горожане считают, что наказание должно быть более суровым.

«За такую халатность и наплевательское отношения к бюджетным средствам и работам, которые непосредственно является безопасности жизни людей, надо наказывать как минимум тюремным срокам», — считает житель Краснодара.

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«Вообще обнаглели, бюджет пилят, как хотят у всех на глазах, даже не скрывая, я уверен, что признают виновным снег, который выпал на не окрепший асфальт раньше времени», — возмущается интренет-пользователь.

Горожане уверены, что за такие деньги, которые ежегодно вкладываются в ремонт дорог краевой столицы, можно было бы залить «всё бетоном как в Европе, и проблем лет 20 не было».

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Как видно из обсуждений, проблема на улице Уральской — не единственная.

Скриншот со страницы vk.com/krd_black_list Дорога после ремонта

«Хочу покритиковать администрацию города и всех дорожников, трудившихся целых три месяца над новым дорожным полотном на ул. Рашпилевской, Гаражной и Дзержинского. Особенная «благодарность» за пешеходные переходы — ограждения поставили, разметку нанесли, о людях с ограничениями зрения позаботились и даже не забыли про жителей, не имеющих возможности выезжать на море — море с дождями приходит в каждый двор, подступает к каждому пешеходному переходу, и дорога домой превращается из пешей прогулки в заплыв. «Спасибо вам огромное — вы профессионалы своего дела!» Страшно представить, во что эти лужи-моря на пешеходных переходах и тротуарах превратятся с приходом морозов», — написала пользователь в группе «Чёрный список Краснодар».

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября на участке улице Уральской от улицы 1 Мая в направлении Восточного обхода, где совсем недавно подрядная организация уложила новый асфальт, автолюбители обнаружили разрушенный участок покрытия на площади около 20 кв. м. Работы, которые были оценены почти в 91 млн рублей, выполняла организация «ДСУ-1».