Москва, 24 ноября, 2017, 10:22 — ИА Регнум. «Справедливая Россия» не будет менять главу отделения партии в Нижегородской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 ноября заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, комментируя ситуацию вокруг главы нижегородского регионального отделения партии Александра Бочкарёва.

kremlin.ru Сергей Миронов

«Ни в коем случае!» — отметил Миронов.

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Лидер «Справедливой России» считает надуманными обвинения главе регионального отделения партии Бочкарёву.

«Надуманное дело, политическое. Старая команда губернатора Шанцева мстит Бочкареву. Он невиновен», — заявил Миронов.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Законодательного собрания Нижегородской области Александр Бочкарёв 23 ноября был заключен под домашний арест решением суда. Его обвиняют в организации коммерческого подкупа (ст. ч. 3 ст. 204 УК РФ («Коммерческий подкуп, совершенный в крупном размере»).

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По версии следствия, в 2015 году Бочкарёв получил от нижегородского предпринимателя Дмитрия Дзепы 5 млн рублей за включение его в муниципальный список кандидатов в депутаты городской думы города Нижнего Новгорода VI созыва для выдвижения от указанной партии. По словам Дзепы, ему гарантировали прохождение в думу. Однако, по итогам выбором в гордуму Дзепа так и не попал. В свою очередь Бочкарёв отказался вернуть ему деньги. Более того, он утверждает, что никаких денег от Дзепы не брал.

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В настоящее время в Законодательном собрании Нижегородской области также находится представление прокуратуры о лишении Бочкарёва статуса депутата.

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Под «командой Шанцева» Миронов может иметь в виду и.о. заместителя губернатора Нижегородской области Романа Антонова, у которого осенью 2017 года возник с Бочкарёвым конфликт.

Тогда фракция «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Нижегородской области, возглавляемая Бочкарёвым, вынесла вотум недоверия Антонову.

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Необходимо отметить, что Сергей Миронов уже неоднократно «проталкивал» Бочкарёва на пост главы нижегородского регионального отделения «Справедливой России». Это происходило, несмотря на сопротивление целой группы членов «Справедливой России», недовольных работой Бочкарёва на этом посту.

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