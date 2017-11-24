Ярославль, 24 ноября, 2017, 09:37 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля объяснила, почему не может открыть жителям и активным общественникам доступ к системе мониторинга уборочной техники ГЛОНАСС, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Доступ к системе не откроют

Напомним, об этом представители общественности уже не первый год просят городские власти — и все тщетно.

Ярославцы считают, что общедоступный сервис позволит снять множество часто задаваемых вопросов о порядке зимней уборки, муниципальному заказчику — повысить ответственность, исполнительскую дисциплину со стороны подрядчика и качество уборки, а всем жителям Ярославля — самостоятельно контролировать выполнение работ на интересующих их участках.

Вопрос вновь встал в этом году с первыми снегопадами. Открытый доступ в системе контроля позволит всем в режиме реального времени видеть, где находится конкретный автомобиль на данный момент, посчитать, сколько техники находится на улицах города, а сколько — стоит на базе.

Мы попросили мэрию Ярославля ответить: возможно ли открыть доступ к системе контроля за передвижением снегоуборочной техники? И получили отрицательный ответ.

«Предоставление доступа частным лицам к мониторингу по средствам навигационных систем, установленных на специализированной технике, невозможно в силу следующих причин. Каждому, кто хотел бы отслеживать специализированную технику, потребуется установка программного обеспечения, которое требует финансовых затрат. При этом установка дополнительного программного обеспечения повлечет за собой возрастание финансовой нагрузки на мэрию за обслуживание в аккредитованной организации. Кроме того, установка дополнительного программного обеспечения повлечет за собой нагрузку на серверное оборудование, на котором хранятся данные, вследствие чего потребуется его модернизация и дополнительные финансовые вложения» — пояснили корреспонденту ИА REGNUM.

Так что жителям Ярославля остается верить информации мэрии о том, что город убирает достаточное количество техники.