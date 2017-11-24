Тула, 24 ноября, 2017, 09:36 — ИА Регнум. Успешное участие предприятий оборонно-промышленного комплекса Тульской области в пилотном проекте Минобороны России по внедрению системы раздельного учета затрат было отмечено 23 ноября на совещании по вопросам ресурсного обеспечения технического переоснащения Вооруженных Сил, которое провел президент РФ Владимир Путин в Сочи. В совещании принял участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы облправительства.

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Глава государства отметил, что комплексная модернизация и перевооружение армии и флота идут планомерно. Предприятия ОПК оперативно решают наиболее острые производственные проблемы, свои обязательства по гособоронзаказу выполняют.

«Потенциал нашего оборонно-промышленного комплекса, постоянное совершенствование вооружений и техники — как раз именно это позволяет России удерживать ведущие позиции среди мировых экспортёров продукции военного назначения, динамично развивать военно-техническое сотрудничество с нашими зарубежными партнёрами», — сказал Владимир Путин.

Президент также отметил, что в 2017 году российские вооружения поставлялись в 59 стран мира. Устойчивые контакты в сфере военно-технического сотрудничества поддерживаются с 80 государствами. Заказы на отечественную продукцию военного назначения не снижаются. Вместе с тем, необходимо просчитать риски, негативные последствия от возможного применения имеющихся и появления новых внешних ограничений.