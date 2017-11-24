Казань, 24 ноября, 2017, 09:32 — ИА Регнум. Хоккеист Данис Зарипов подписал контракт с казанским «Ак Барсом» до конца сезона 2018/19. Об этом 24 ноября сообщается на сайте клуба.

Иван Шилов ИА REGNUM Допинговый скандал

«Хоккейный клуб «Ак Барс» и Данис Зарипов подписали контракт до окончания сезона 2018/2019 гг. В нашем клубе Данис будет выступать под 25-м номером», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил дисквалификацию Даниса Зарипова с двух лет до полугода. Дисквалификация закончилась 23 ноября.

Напомним, Данис Зарипов был дисквалифицирован из-за положительной допинг-пробы, взятой в сезоне 2016/17. Дисциплинарный комитет Международной федерации хоккея (IIHF) отстранил Зарипова от игр до 22 мая 2019 года. В августе Зарипов подал апелляцию в CAS.

Зарипов является четырёхкратным обладателем Кубка Гагарина: дважды — в составе «Ак Барса» (в 2009 и 2010 годах), дважды — в составе магнитогорского «Металлурга» (в 2014 и 2016 годах).

В составе сборной России Зарипов трижды становился чемпионом мира — в 2008, 2009 и 2014 годах.