Киев, 24 ноября, 2017, 09:28 — ИА Регнум. Украинское госпредприятие «Спецтехноэкспорт», входящее в группу оборонных компаний «Укроборонпром», начнет поставлять в страны ЕС комплектующие для танков Т-72, сообщает 23 ноября пресс-служба компании.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Согласно сообщению, «Спецтехноэкспорт» подписал с неназванной европейской компанией договор на поставку танковых запчастей в течение ближайших трех лет до 2019 года. Отмечается, что условия подписанного договора и стоимость разглашены не будут.

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В пресс-службе подчеркнули, что впервые украинская фирма выиграла европейский тендер по правилам GPA (Government Procurement Agreement). По словам директора «Спецтехноэкспорта» Павла Барбула, компания будет также обеспечивать обновление и техническое обслуживание бронированной техники, сделанной в СССР.

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«Украинская оборонная промышленность имеет все необходимые разработки и компетенции для выполнения таких работ», — сказал Барбул.

Напомним, «Спецтехноэкспорт» специализируется на договорах экспорта-импорта с другими странами, а также на услугах военного и двойного назначения. Компания работает в сфере научных исследований по военной тематике.