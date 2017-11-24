Вашингтон, 24 ноября, 2017, 09:14 — ИА Регнум. Известный журналист Тони Шварц заявил, что президент США Дональд Трамп боится чернокожих людей, сообщает 24 ноября The Hill.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

Шварц известен тем, что является вместе с Трампом автором книги «Искусство заключать сделки», вышедшей в 1987 году и ставшей бестселлером.

Причиной такого заявления стала реакция Трампа на неблагодарность американского бизнесмена Лавара Болла, чьего сына президент США освободил из китайской тюрьмы.

В одном из телевизионных шоу Шварц заявил, что Трамп подверг критике Болла не только за его неблагодарность, но и за то, что он чернокожий.

Глава Белого дома, как считает журналист, боится чернокожих людей, поэтому нападает на них.

Напомним, трое членов баскетбольной команды Калифорнийского университета США были арестованы в Китае по подозрению в краже. Президент США Дональд Трамп, находящийся в стране с официальным визитом, обратившись лично к председателю КНР Си Цзиньпину, освободил преступников. Отец одного из них раскритиковал Трампа за это решение.