Курган, 24 ноября, 2017, 09:14 — ИА Регнум. В Курганской области открыли памятники Героям Советского Союзагенерал-лейтенанту авиации Григорию Кравченко и старшему сержанту Григорию Налимову, сообщает пресс-служба Российского военно-исторического общества.

Григорий Сергеевич Налимов

Бюст первого дважды Героя СССР Григория Кравченко был открыт в селе Звериноголовское, а в селе Большой Камаган увековечена память о Герое СССР Григории Налимове.

Отмечается, что в торжественных церемониях открытия приняли участие представители общества, школьники, а также односельчане и родственники Героев.

«Нынешние дети и их родители не должны забывать героев, отдавших свои жизни за нашу жизнь и свободу. Через земляка, совершившего подвиг и ставшего героем, история Отечества воспринимается гораздо глубже и эмоциональнее, нежели основанная только на информации из учебников, книг и художественных фильмов», — сказал научный директор РВИО Михаил Мягков.

Напомним, генерал-лейтенант Григорий Кравченко в годы Великой Отечественной войны командовал Военно-воздушными силами 3-й армии Брянского фронта и 8-й ударной авиационной группы Ставки Верховного Главнокомандующего. Участвовал в боях на Калининском и Волховском фронтах. 23 февраля 1943 года в воздушном бою Кравченко сбил немецкий самолет, однако его истребитель загорелся. Он был вынужден покинуть его, но парашют не раскрылся, офицер погиб. Урна с прахом Героя захоронена в Кремлевской стене 28 февраля 1943 года.

Григорий Пантелеевич Кравченко

Механик-водитель Григорий Налимов был призван на фронт в январе 1943 года. 17 февраля 1945 года экипаж старшего сержанта на танке «Т-34−85» выполнял боевую задачу по огневой поддержке стрелковым частям на реке Грон недалеко от города Штурово в Словакии. В общей сложности в этих боях Налимов с товарищами уничтожил девять танков, четыре БТР, одно самоходное артиллерийское орудие и более 30 солдат и офицеров врага. Однако 20 февраля Григорий Налимов погиб в бою. В апреле 1945 года посмертно удостоен звания Героя Советского Союза и награжден орденом Ленина.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября в Калининграде открыли памятник Герою Советского Союза Николаю Мамонову, в честь которого 73 года назад назван приграничный с Польшей город — Мамоново.

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