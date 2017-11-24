Бишкек, 24 ноября, 2017, 09:01 — ИА Регнум. Церемония вступления в должность нового президента Киргизской Республики Сооронбая Жээнбекова состоялась сегодня, 24 ноября, в государственной резиденции «Ала-Арча» в Бишкеке, передает корреспондент ИА REGNUM.

Прессс-служба правительства КР Сооронбай Жээнбеков

Сооронбай Жээнбеков поклялся на Конституции и принес президентскую присягу: «Перед Богом и народом Киргизии клянусь исполнять Основной Закон и хранить единство страны».

После чего ему были вручены президентское удостоверение и нагрудный знак, а также штандарт главы государства. Завершилась церемония троекратным артиллерийским залпом в честь нового президента.

Затем нового главу государства поздравил его предшественник Алмазбек Атамбаев.

«Желаю ему легкой дороги. Наконец-то мой срок закончился! Прощаясь, хочу всем вам сказать спасибо за доверие и поддержку. Народ Киргизии заслуживает быть счастливым. Вместе мы сможем этого достичь», — сказал он.

В свою очередь Жээнбеков поблагодарил уходящего президента Киргизской Республики «за политическую волю, за извечное стремление к свободе и за служение Родине».

На инаугурацию нового главы республики были приглашены 450 гостей, в том числе люди, получившие звание «Героя Киргизии», участники «апрельской революции», представители общественности, творческой и научной интеллигенции, депутаты республиканского парламента, члены правительства, иностранные дипломаты и представители международных организаций. Сооронбай Жээнбеков избран на шесть лет. Срок его полномочий истечет в 2023 году.