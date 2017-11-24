Москва, 24 ноября, 2017, 09:00 — ИА Регнум. В зимний период в Москве в парках и зонах отдыха можно будет заняться различными видами спорта, сообщается на портале мэра Москвы.

Feng.com Тюбинг-бол

Для любителей лыж проложат 24,5 км всепогодных лыжных трасс. В 16 городских парках можно будет прокатиться с горок на «ватрушках»

В парке Горького заработает 12-полосная тюбинговая горка. На ней оборудуют два спуска протяженностью 50 метров каждый для взрослых и детей. Вход на горку платный.

В пяти зонах отдыха будут проходить регулярные бесплатные уроки скандинавской ходьбы. Взять урок можно будет в Измайловском, Бабушкинском, Лианозовском парках, парке Артема Боровика и 850-летия Октября.

Также в столичных парках откроются 45 катков: 22 — с натуральным льдом и 23 — с искусственным. На 16 из них вход будет бесплатным. Стоимость входа на платный каток не превысит 300 рублей

Будут работать 113 пунктов проката спортивного инвентаря, в том числе 48 пунктов проката коньков.

Кроме того, в Москве появится новый вид зимнего отдыха. В парке «Сокольники» можно будет сыграть в тюбинг-бол. Все желающие смогут проверить свою меткость и ловкость, прокатившись по снежной горке на тюбинге, забрасывая по пути мячи в специальные кольца, расположенные по всему спуску.

В парке находится одна из самых длинных и скоростных горок Москвы — «Всепогорка». На ней можно кататься круглый год и в любую погоду благодаря специальному покрытию.

Как сообщало ИА REGNUM, в московских парках зимний сезон открылся с 11 ноября. За зимний период планируется провести в столичных парках 3,2 тысячи различных мероприятий, это на 25% больше, чем в зимнем сезоне 2016 года. Напомним, на территории Москвы находится 78 парков. В Новой Москве планируется создать еще 85 новых парков площадью 12 тыс. га.

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