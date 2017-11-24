Москва, 24 ноября, 2017, 09:00 — ИА Регнум. На полигоне Сары-Шаган на территории Казахстана проведен успешный пуск новой модернизированной ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО), сообщает «Красная звезда».

Цитата из видео «На полигоне «Сары‑Шаган» в Казахстане проведены испытания российской противоракеты» (Новости на Первом Канале) Запуск новой российской противоракеты на полигоне «Сары-Шаган»

Противоракета системы ПРО поразила условную цель в установленное время, успешно выполнив задачу, сообщил заместитель командующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил Андрей Приходько.

Видео испытания опубликовано на канале Минобороны РФ на YouTube. Система противоракетной обороны состоит на вооружении Воздушно-космических сил.

О том, что в течение двух-трех лет будет проведено испытание новой противоракеты ближнего действия, в январе 2017 года заявил начальник отделения боевых алгоритмов и программ соединения ПРО полковник Ильдар Тагиев.

По его словам, количество пусков на Сары-Шагане в ближайшие годы увеличится в несколько раз.