Астана, 24 ноября, 2017, 08:54 — ИА Регнум. Министерство обороны Российской Федерации обнародовало на портале YouTube короткое видео испытания новой модернизированной ракеты системы противоракетной обороны (ПРО), которое прошло на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

Цитата из видео «Пуск модернизированной противоракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган» (Минобороны России) Пуск модернизированной противоракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган

На кадрах продемострированы подготовительные мероприятия и сам момент старта противоракеты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 ноября боевой расчет войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС России провел успешное испытание новой ракеты системы противоракетной обороны (ПРО). «Стрельбы» прошли на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

Читайте также: ВКС РФ успешно испытали новую ракету системы ПРО

А также: Путин: ОПК должен быть готов к быстрому увеличению оборонной продукции