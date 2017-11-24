Сочи, Краснодарский край, 24 ноября, 2017, 08:54 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не обратил внимания на то, что у него упало кресло 22 ноября на пресс-конференции по итогам трехсторонних переговоров между Россией, Турцией и Ираном.

kremlin.ru Владимир Путин и Реджеп Эрдоган

Инцидент произошел во время того, как глава Турции вставал для рукопожатия с Владимиром Путиным, впрочем, сам глава Турции особого значения произошедшему на пресс-конференции не придал, а президент России даже слегка поддержал коллегу.

После падения кресло было моментально поднято, а Владимир Путин и Реджеп Эрдоган не акцентировали своего внимания на случившемся.

Напомним, 23 июля 2016 года глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что власти Турции благодарны Российской Федерации (РФ) за поддержку во время попытки военного переворота в ночь на 16 июля 2016 года.

«Многие страны направили послания в поддержку демократии в Турции, — сказал тогда дипломат. — Одной из стран, оказавшей нам наибольшую поддержку, стала Россия».

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