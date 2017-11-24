Якутск, 24 ноября, 2017, 09:09 — ИА Регнум. Компании Якутии удивили своими странными закупками. В списке организаций, которые готовы потратить миллионы на цели, которые вызывают недоумение, — АЛРОСА, «Алмазы Анабара» и ГУП «ЖКХ» республики, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании данных с сайта госзакупок.

Russieautrement.com Пельмени

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Так, ГУП «ЖКХ» намерен потратить 1,8 млн рублей на страхование 28 автомобилей, и половина списка — дорогие иномарки. Объявленный компанией электронный аукцион называется «Оказание услуг по страхованию залога». В документации поясняется, что объектом страхования являются объекты недвижимого и движимого имущества согласно перечню, в котором 28 пунктов, 12 из них — автомобили Toyta Land Cruiser, разных моделей и годов выпуска. Помимо грузовиков, мусоровоза, автоцистерны, манипулятора, автобуса и полуприцепов в списке также оказались Lexus LX 470, Nissan Safari, Mitsubishi Outlander и два автомобиля Nissan Patrol. Общая залоговая стоимость подлежащих страхованию объектов оценивается в 26,4 млн рублей.

Не меньше удивила и АЛРОСА, которая приобретает за 1,5 млн рублей 250 взрослых и 245 детских очков 3D. К ним также прилагается 1000 элементов питания (батареек). В условиях закупки указано, что очки должны быть с высоким уровнем цветопередачи и контрастности, коротким временем отклика. Подключать их планируется к 3D-системе Hi-Shock.

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А «Алмазы Анабара» готовы потратить почти 7,2 млн рублей на покупку 20,3 тонны замороженных пельменей. За один килограмм компания готова заплатить 350 рублей, пельмени должны быть со смешанным фаршем (свинина + говядина). ПАО «АО «Алмазы Анабара» входит в число ведущих предприятий Якутии. С 2007 года 100% акций общества принадлежит АЛРОСА.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее своими закупками удивило правительство региона. Правда, не их содержанием, а суммой. Власти республики намеревались подготовиться к участию в третьем Восточном экономическом форуме и празднованию Дней Якутии в Москве за 50 тыс рублей. Объёмы работ, включавших в том числе разработку дизайна и строительство павильонов, явно не соответствовали цене контрактов, в связи с чем ИА REGNUM обратилось в прокуратуру. В итоге на подготовку к ВЭФ был объявлен новый аукцион, уже на 20 млн рублей, а надзорное ведомство выявило «нарушение порядка определения заказчиком начальной (максимальной) цены указанных контрактов».

Возбуждено дело об административном правонарушении, материалы направлены для рассмотрения в минфин республики. Главе ведомства Валерию Жондорову внесено представление «по факту ненадлежащего исполнения полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок, некачественной проверки, непринятия мер при наличии оснований». Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.

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