Вашингтон, 24 ноября, 2017, 08:43 — ИА Регнум. Военно-морской флот США закончил поиски трех моряков, пропавших после крушения самолета недалеко от Японии, произошедшего на этой неделе, сообщает 24 ноября The New York Times.

Спасательные вертолеты США

Восемь из 11 пассажиров экипажа грузового самолета С2-А были спасены после авиакатастрофы, говорится в заявлении седьмого флота США. Они находятся в хорошем состоянии.

«Наши мысли и молитвы с нашими потерянными товарищами по команде и с их семьями», — отметил контр-адмирал Марк Далтон.

«Мы благодарны за быструю и эффективную помощь, которая помогла спасти жизни восьми наших товарищей по команде. Я ценю профессионализм, проявленный всеми, кто участвовал в поисках», — добавил Далтон.

Данная авиакатастрофа была пятой за 2017 год для седьмого флота США, крупнейшего флота Соединенных Штатов за пределами государства. Его штаб-квартира находится в Японии.

Прежние случаи аварий были вызваны ошибками, которых можно было избежать. В следствии чего в августе 2017 года командующий седьмым флотом вице-адмирал Джозеф Окоина был уволен со службы.