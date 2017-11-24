Москва, 24 ноября, 2017, 08:36 — ИА Регнум. Глава Луганской народной республики Игорь Плотницкий прибыл в Москву, видео на портале YouTube разместил блогер Константин Долгов. Российский писатель Захар Прилепин, замкомандира одного из батальонов ДНР, в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте» пояснил, что Плотницкий прилетел авиарейсом из Ростова-на-Дону без какой-либо охраны.

Скриншот страницы YouTube пользователя Телеканал АСКЭТ Игорь Плотницкий

На кадрах видно, как глава ЛНР с небольшим багажом и без сопровождающих проходит по коридору в зале прибытия одного из столичных аэропортов. По словам Прилепина, Плотницкий не выглядит озабоченным.

«В «Шереметьево» два дожидавшиеся его оперативника пошли следом, молодые, весёлые, московские. Вот так обыденно выглядит история. Обыденно и незатейливо», — написал Прилепин.

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Накануне информация о том, что Плотницкий вылетел в Москву, появилась в СМИ. По данным «Новой газеты», глава ЛНР в составе кортежа из нескольких автомобилей выехал из Луганска.

Обстановка в Луганске продолжает оставаться неопределенной. Ранее министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет обвинил людей из окружения главы республики Игоря Плотницкого в работе на украинские спецслужбы.

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В МГБ ДНР накануне сообщили, что в результате совместной операции, проведенной на территории ЛНР силовиками ЛНР и ДНР, задержано более 10 лиц, предположительно, сотрудничавших с украинской разведкой. Также сообщалось, что сотрудникам служб безопасности республик удалось установить и задержать причастных к деятельности диверсионно-террористической группы, управляемой из главного управления разведки министерства обороны Украины.

Задержанные чиновники вели подготовку к проведению на территории ЛНР диверсионно-террористических действий, информационных провокаций в адрес высшего руководства республик ЛНР и ДНР. Напомним, люди в военной форме без опознавательных знаков появились в Луганске 21 ноября, вскоре после этого было отключено вещание ГТРК ЛНР.

По мнению источников в республике, ситуация создана главой ГТРК ЛНР Анастасией Шуркаевой, чтобы бежать из Луганска из-за причастности к работе на украинскую разведку, однако реальное положение дел по-прежнему остается неясным.

Киев пытается обратить события в республике себе на пользу. Так, президент Украины Петр Порошенко уже заявил о российских танках, якобы пересекших границу, а украинские эксперты и политики активно комментируют происходящее, высказывая самые невероятные предположения.

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В украинских СМИ уже распространились фантастические слухи, начиная от якобы «оккупации» главой ДНР Александром Захарченко территории ЛНР и заканчивая попыткой ликвидации главы ЛНР Плотницкого. Так, министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что в Луганске происходят «разборки» не только между главами ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Плотницким, но и противостояние между российскими спецслужбами.

Депутат от «Народного фронта», советник главы МВД Антон Геращенко назвал происходящее в Луганске «бурей в стакане». По его словам, министр МВД ЛНР Корнет и глава ЛНР Плотницкий» не поделили «грязные деньги» от потоков контрабанды и грабежа российской гуманитарки». Однако не обошлось и без угроз — Геращенко «предупредил» Корнета о том, что он «ответит» по полной программе, если в ЛНР погибнет хоть один гражданин Украины.

Тем не менее Киев не способен воспользоваться ситуацией в Луганске, считает главред украинского издания «Остров» Сергей Гармаш. «К сожалению, Киев никак не использует внутреннюю ситуацию на «оккупированных» территориях для их освобождения — Минские соглашения не позволяют», — комментирует он.

В реальности это не совсем так. По крайней мере украинские войска воспользовались ситуацией в ЛНР и ДНР и заняли несколько населенных пунктов в прифронтовой зоне, улучшив свое тактическое положение. В частности, под контроль Украины перешли с. Гладосово и с. Металлист под Горловкой (ДНР). Эту информацию подтвердила Народная милиция ДНР, а также украинский волонтер Семен Кабакаев.