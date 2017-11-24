Москва, 24 ноября, 2017, 08:31 — ИА Регнум. Оппонентом президента России Владимира Путина в случае выдвижения его кандидатуры на выборах президента в 2018 году может стать представитель бизнеса и кандидат с либеральными взглядами, передают 24 ноября «Известия» со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

Антон Привальский ИА Красная Весна Шахматы. Один в поле

Источник издания отметил, что окончательное решение по этому вопросу уже есть и в финальной редакции будет выработано с участием первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко.

При этом необходимость кандидата-бизнесмена обусловлена конкретными обстоятельствами.

«Например, от кого пойдет на выборы президент — от партии или самовыдвиженцем — и т. д. Хотя окончательное решение уже есть, но все это замкнуто на Кириенко», — сказал источник.

Он отметил, что в настоящее время система принятия решений в Кремле работает подобно взаимодействию со слоном в темной комнате: каждый «может ощупать свою часть» этого слона, но составить общую политическую картину окажется неспособным.

В качестве возможной кандидатуры источник издания указывает на руководителя Центра стратегических разработок и Комитета гражданских инициатив Алексея Кудрина.

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Правда, перспективы его выдвижения представителям администрации кажутся туманными — участие Кудрина в выборах президента не подтвердил ни один из собеседников издания. При этом Кудрин уже участвует в работе неформального избирательного штаба Владимира Путина, о чем сообщалось ранее.

Отмечается, что кандидат-бизнесмен может потребоваться в связи с необходимостью расширения повестки избирательной кампании и обновления списка участников.

«Он усилит повестку, важную для делового сообщества, — налоговые преференции для бизнеса, сокращение проверок, реформа административной и судебной системы», — отметил политолог Александр Пожалов.

По его словам, если данные вопросы будет поднимать кандидат от власти, то это может нанести репутационный урон во время избирательной кампании. Поэтому проблемные и сложные вопросы могут переключить на кого-то еще. Кроме того, бизнесмен вряд ли станет поднимать вопрос о принадлежности Крыма и отношениях с Западом, что может привлечь внимание бизнес-кругов России, отмечает эксперт.

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