Ла-Пас, 24 ноября, 2017, 08:05 — ИА Регнум. Российская Федерация готова обсудить продление договоренностей с ОПЕК о сокращении добычи черного золота на встрече стран-участниц организации в Вене 30 ноября. Об этом, как передает РЕН ТВ, сообщил министр энергетики России Александр Новак в кулуарах газового саммита ФСЭГ в Боливии.

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«Мы (власти РФ) обсуждали эти вопросы, в том числе и с министром энергетики Катара, замминистра нефти ОАЭ, с министром нефти Венесуэлы дель Пино, — пояснил Новак. — Завтра (25 ноября) у нас еще будут встречи, во время которых мы сможем эту тему обсудить».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 мая 2017 года члены ОПЕК и другие нефтедобывающие страны решили продлить ранее заключенное соглашение о сокращении добычи нефти еще на 9 месяце — до 1 апреля 2018 года.

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