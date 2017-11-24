Москва, 24 ноября, 2017, 08:00 — ИА Регнум. Вымогательство взятки у главы «Роснефти» Игоря Сечина со стороны экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева могли видеть другие люди, так как это происходило на саммите в Гоа, заявила 23 ноября адвокат экс-министра Дареджан Квеидзе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Улюкаев

«Он действительно говорил, что разговор якобы произошел на саммите в Гоа, а сумму ему обозначили жестом двух пальцев. Но допрошенные в суде свидетели не видели даже этого жеста», — цитирует РИА Новости Квеидзе.

По ее словам, ранее распространенные в СМИ сведения о том, что разговор Улюкаева и Сечина никто не слышал, не соответствуют действительности. Это в своих показаниях ранее подтверждал глава «Роснефти».

"Это не может соответствовать действительности, он такого не говорил. Напротив, он заявлял, что и другие свидетели могли это слышать», — сказала Квеидзе.

Она пояснила, что Сечин на стадии следствия был допрошен три раза, и что он сам указывал на факт вымогательства в присутствии других людей.

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Напомним, Улюкаев был задержан в Москве в ночь на 14 ноября 2016 года. Его обвиняют в вымогательстве у представителей «Роснефти» взятки в размере $2 млн за выдачу заключения, позволившего «Роснефти» приобрести госпакет «Башнефти».