Лондон, 24 ноября, 2017, 07:47 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе саммита «Восточного партнерства» в Брюсселе заявит о важности сохранения бдительности в отношении «действий враждебных государств». Об этом говорится в подготовленном к выступлению Мэй документе, опубликованном пресс-службой британского премьер-министра.

Иван Шилов ИА REGNUM Тереза Мэй

«От сельского хозяйства на Украине до технологического сектора в Белоруссии — в восточном регионе есть огромный потенциал, который мы должны взращивать и развивать, — приводятся в сообщении выдержки из предстоящей речи Мэй. — Мы также должны быть бдительными к действиям враждебных государств, таких как Россия, которые угрожают этому потенциалу и пытаются разорвать наше коллективное могущество».

Кроме того, премьер-министр Великобритании расскажет об общих «европейских ценностях и идеалах», которые остаются важными для Великобритании, несмотря на то, что страна «может покинуть ЕС».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 ноября 2017 г. премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что действия РФ, представляющие «угрозу международному порядку», будут остановлены британской стороной.

По ее словам, цель — поставить Москву на место после ее «вмешательства в выборы разных государств». Мэй также обвинила Кремль в распространении ложной информации и в хакерских атаках на бундестаг и на оборонное ведомство Дании.

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