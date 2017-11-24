Киев, 24 ноября, 2017, 07:47 — ИА Регнум. Службу безопасности Украины (СБУ) раскритиковал за возможный запрет в стране сериала «Сваты» украинский актер Владимир Зеленский в своем видеообращении, выложенном 23 ноября на его странице в соцсети Facebook.

Разбитый телевизор

По словам актера, СБУ следовало бы переключиться на реальные проблемы внутри страны, такие как преступность и коррупция, а не искать причины для запрета тех или иных сериалов.

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«Если сейчас задача СБУ и всех наших комитетов — забрать этот сериал от людей, ну так вы так и скажите, а не придумывайте различные поводы», — сказал Зеленский.

Он также добавил, что почему-то украинские власти очень активно борются с сериалами вместо того, чтобы заниматься развитием экономики. При этом актер подчеркнул, что сериал был снят на украинские деньги, а в его съемках принимало участие множество граждан Украины.

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«Без этого ж (запрета сериала — ИА REGNUM ) никак не растет экономика», — язвительно отметил Зеленский.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что сериал «Сваты» может быть запрещен на территории Украины из-за актера Федора Добронравова, которому был запрещен въезд в страну по решению СБУ.