Сочи, Краснодарский край, 24 ноября, 2017, 07:42 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на переговорах в Сочи случайно уронил стул турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, видео опубликовано на YouTube.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

Инцидент произошел после совместной пресс-конференции по итогам трехсторонних переговоров Путина, Эрдогана и президента Ирана Хасана Рухани.

На кадрах видно, как Путин подошел к Эрдогану для рукопожатия и отодвинул стул, вероятно, чтобы турецкому лидеру было удобнее встать.

Однако в этот момент стул с грохотом упал, после чего его поднял сотрудник в штатском. Отметим, что инцидент со стулом стал самым обсуждаемым в интернете: «Стул Эрдогана с грохотом упал при Путине», «Путин уронил стул Эрдогана», «Не простил удара в спину» — пестрели заголовки СМИ.

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Напомним, накануне в Сочи прошли трехсторонние переговоры президентов России, Турции и Ирана, по итогам которых лидеры трех стран выступили с совместным заявлением по урегулированию конфликта в Сирии.

Главы государств призвали власти Сирийской Арабской Республики и оппозиционные силы принять конструктивное участие в Конгрессе сирийского национального диалога, а также выступили за сохранение суверенитета и территориальной целостности страны.

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