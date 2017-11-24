Москва, 24 ноября, 2017, 07:21 — ИА Регнум. В интернете появилась видеозапись прибытия лидера Луганской Народной Республики (ЛНР) Игоря Плотницкого в Москву. Короткий видеоролик на портале YouTube разместил блогер Константин Долгов.

Скриншот страницы YouTube пользователя Обзор TV Игорь Плотницкий

На кадрах видно, как глава ЛНР с небольшим багажом и без сопровождающих проходит по коридору в зале прибытия одного из столичных аэропортов.

23 ноября ряд СМИ сообщил, что глава ЛНР Игорь Плотницкий в составе кортежа из нескольких автомобилей выехал из Луганска.

Позже российский писатель Захар Прилепин на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил, что глава ЛНР Игорь Плотницкий прибыл в Москву. По его словам, Плотницкий прилетел авиарейсом из Ростова-на-Дону без какой-либо охраны.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Луганской Народной Республике, по разным данным, происходит внутриполитический конфликт. Министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет обвинил людей из окружения главы ЛНР в работе на спецслужбы Украины.

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