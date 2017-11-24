Москва, 24 ноября, 2017, 07:16 — ИА Регнум. Торги по нефти закрылись 23 ноября в небольшом плюсе, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов. По случаю национального праздника Дня благодарения» биржи в США не работали.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

В связи с этим на многих биржах наблюдалась низкая активность торгов. На американской сессии цена на Brent повышалась до $63,55 за баррель.

Нефть остается торговаться в бычьем тренде на ожиданиях продления договоренности по сокращению добычи нефти. Члены ОПЕК собираются в Вене на следующей неделе 30 ноября).

Сделка ОПЕК о продлении соглашения заложена в цены, поэтому не стоит рассчитывать на сильный рост котировок. Реакции рынка на исход ноябрьского заседания может быть противоположной — покупаем на ожиданиях, продаем на фактах.

Учитывая, что в США 24 ноября сокращенный день, на тонком рынке цена на Brent может приподняться до $63,87.

Читайте также: Правительство России одобрило принятие нового закона для нефтяной отрасли

Напомним, 23 ноября стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась на 0,36%, до $63,55 за баррель, WTI — на 0,91%, до $58,02 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в январе 2018 года на СПбМТСБ составляет $60,61 за баррель.

Читайте также: Нефть восстанавливает потери