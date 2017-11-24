Барнаул, 24 ноября, 2017, 12:50 — ИА Регнум. Барнаульский застройщик ООО «ГраНИД» уличён в нецелевом расходовании средств дольщиков при возведении многоквартирного дома по ул. Молодежная, 111. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, нарушение требований ч. 1 ст. 18 Федерального закона № 214-ФЗ выявила Госинспекция Алтайского края в ходе плановой проверки.

ИА REGNUM Дома в Барнауле

«Речь идет о достаточно крупной сумме — 8,843 млн.руб. — которые были использованы застройщиком на цели, не связанные со строительством указанного дома. Это обстоятельство дало нам право выдать предписание о возврате денежных средств на расчетный счет или в кассу с последующим направлением их на цели, связанные со строительством дома», — пояснил руководитель госинспекции Андрей Степанов.

Он также подчеркнул, что нарушение это уже устранено в установленный инспекцией срок путём выполнения строительно-монтажных работ, стоимость которых соответствует предписанной сумме денежных средств, необходимой к возврату.

Напомним, дом по ул. Молодежная, 111 в Барнауле стали возводить еще в июле 2014 года. Дольщики заключили с ООО «ГраНИД» 148 договоров. Срок передачи объектов по ним отсрочены на полгода, крайний срок сдачи — 28 февраля 2018 года.

Что касается других объектов, возводимых на средства дольщиков, то по данным госинспекции, до конца 2017 года планируется завершить строительство и передать квартиры дольщикам в в следующих домах: пр. Ленина, 195а (блок-секции №1,2), ул. Советской Армии, 71, ул. Папанинцев, 119, блок-секции № 1−5 дома по Павловскому тракту 299, блок-секции № 1 дома по Павловскому тракту 297, ул. Взлетная, 38, ул. Балтийская, 41 и ул. Гулькина, 41. Дом по пр. Ленина, 195а будет достроен в мае 2018.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на средства дольщиков возводится сейчас 80% от общего объема строящихся в Алтайском крае домов. Под государственным контролем в области долевого строительства находилось 150 объектов капитального строительства, что на 11% больше, чем в аналогичный период 2016 года. Количество застройщиков увеличилось на 10 организаций и составило 63 строительные компании.

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Чтобы оградить рынок долевого строительства от мошенников и недобросовестных застройщиков, муниципалитетам Алтайского края поручено рассмотреть вопрос о необходимости предварительной коллегиальной оценки при выдаче разрешений на застройку. Этот вопрос обсуждался в ходе состоявшегося накануне рабочего совещания по реализации поручений президента Владимира Путина, направленных на защиту прав и интересов участников долевого строительства.