Пекин, 24 ноября, 2017, 06:46 — ИА Регнум. Самолеты ВВС Китая провели учения во время операции воздушного патрулирования Южно-Китайском море, сообщает 24 ноября газета «Жэньминь жибао».

Flight1.com Китайский истребитель J-11B

Группа бомбардировщиков ВВС НОАК недавно успешно выполнила рядовую операцию воздушного патрулирования в Южно-Китайском море, сообщил пресс-секретарь военного ведомства КНР Шэнь Цзинькэ.

Китайские бомбардировщики во время выполнения операции провели тренировочные манёвры после пролета над проливом Мияко между островами Окинава и Мияко.

Бомбардировщики H6-K взлетели с китайского аэродрома на севере Китая, отметил Шэнь.

Отметим, что китайские ВВС проводят регулярные воздушные учения начиная с 2015 года. Они являются важным фактором сдерживания в вопросе территориальных споров в Южно-Китайском море.

Напомним, что в конце октября ВВС НОАК провели масштабные учения с использованием истребителей J-10 и J-11, истребителей-бомбардировщиков JH-7, а также самолета-заправщика H-6U, однако их количество озвучено не было.