Владивосток, 24 ноября, 2017, 06:00 — ИА Регнум. Число людей, погибших в Приморском крае в драках в состоянии алкогольного опьянения, с начала года превысило полторы сотни, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

Николае Григореску. Два пьяницы (фрагмент). 1860

По мнению главы регионального управления МВД Николая Афанасьева, бытовую преступность надо остановить — и для этого требуются совместные усилия общества и правоохранительных органов.

«Большинство тяжких и особо тяжких преступлений против личности совершается в результате бытовых конфликтов, возникших на почве злоупотребления алкоголем, — сказал Афанасьев. — Так, в этом году в Приморье зарегистрированы 165 убийств и 460 фактов причинения тяжкого вреда здоровью потерпевших».

Представитель органов внутренних дел отметил, что задачу нужно решать уже на уровне контроля за реализацией алкоголя. Стоит обратить внимание на торговлю самогоном.

«В этом году в ходе мероприятий по контролю над соблюдением антиалкогольного законодательства в крае выявлено и пресечено свыше двух тысяч административных правонарушений, возбуждено 16 уголовных дел», — сообщили в пресс-службе МВД.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Минздрав РФ инициировал внесение изменений в правила торговли спиртными напитками в российских магазинах. В частности, министерство предложило оградить покупателей магазинов от вида стоек со спиртным, чтобы они лишний раз не видели алкоголь на витрине.

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Также министерство предложило не продавать спиртное уже выпившим людям. Как пояснил один из представителей ведомства, это поможет сохранить жизнь и здоровье многим людям.

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