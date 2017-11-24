Мехико, 24 ноября, 2017, 05:08 — ИА Регнум. Специальная комиссия ООН направилась в Мексику для оценки ситуации с убийствами сотрудников СМИ в латиноамериканской стране, которая считается самой опасной для журналистов в Западном полушарии, передает Reuters.

Статуя в честь Дня мертвых в Мексике

Визит комиссии правозащитников и сотрудников ООН в Мексику будет проходить с 27 ноября по 4 декабря по приглашению правительства Мексики.

«Наш визит касается кризиса, который пресса переживает в Мексике, из-за экспоненциального увеличения насилия», — сообщил представитель комиссии ООН Леопольдо Мальдонадо.

По официальным данным, в 2017 году в Мексике от рук преступников погибло 11 журналистов, столько же было убито в 2016 году. За последние 17 лет в Мексике было убито 111 журналистов, и около трети из них — при администрации президента Энрике Пенья Ньето.

Неофициальные данные отличаются на порядок — согласно La Radio del Sur, только за последние десять лет в Мексике было убито 800 журналистов.

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