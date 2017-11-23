Москва, 24 ноября, 2017, 02:24 — ИА Регнум. Испытания новой модернизированной ракеты системы противоракетной обороны России проведены на полигоне Сары-Шаган, пишет газета «Красная звезда».

Запуск ракеты

"На полигоне Сары-Шаган (Республика Казахстан) боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС успешно проведен пуск новой модернизированной ракеты российской системы противоракетной обороны», — говорится в сообщении.

Комментируя итоги испытаний, Андрей Приходько, заместитель командующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС РФ, заявил, что противоракета «успешно выполнила задачу и поразила условную цель в установленное время».

Уточняется, что система противоракетной обороны состоит на вооружении ВКС РФ и предназначается для защиты российской столицы от авиаударов противника. Кроме того, она выполняет задачи в интересах систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства.

Напомним, 21 ноября президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством российского оборонного ведомства и предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) заявил, что гособоронзаказ обеспечил в 2017 году поступление в ВС России 3,4 тыс. единиц новейшего вооружения.

По его словам, к декабрю 2017 года доля современного вооружения и техники в военных частях постоянной боеготовности составит 60%.

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22 ноября российский лидер отметил, что все стратегические и крупные предприятия ОПК должны быть готовы к быстрому увеличению объемов оборонной продукции в нужное время.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 ноября заместитель российского министра обороны Юрий Борисов заявил, что на совещаниях при президенте обсуждалась разработка гиперзвукового оружия и самолета вертикального взлета. Она вошла в проект новой госпрограммы вооружений страны.

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