Степанакерт, 24 ноября, 2017, 01:42 — ИА Регнум. В январе-сентябре текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в Нагорном Карабахе зафиксирован рекордный рост объемов валового внутреннего продукта (ВВП) — на 16,5%, в целом составивший 174,3 млрд драмов.

Как сообщает «Арцахпресс» со ссылкой на национальную статистическую службу Нагорно-Карабахской Республики, дефлятор ВВП составил 102,4% вместо 100,5% за 2016-ый год.

За отчетный период ВВП на душу населения в текущих ценах составил 1190,9 тыс. драмов (2467,7 долларов США или 2216,2 евро). Росту ВВП способствовали следующие сектора экономики: промышленность, сельское хозяйство и строительство.

По данным того же источника, в январе-сентябре текущего года в республике в фактических ценах была выпущена промышленная продукция на сумму 65 млрд драмов, реализована готовая продукция на сумму 64,5 млрд драмов.

Структура промышленного производства НКР выглядит следующим образом: обрабатывающая промышленность — 21,6%, горнодобывающая промышленность — 51,2%, электроэнергия, газ, пар и кондиционирование воздуха — 26,2%, водоснабжение, канализация, управление отходами и переработка — 1%.

Валовая продукция сельского хозяйства в январе-сентябре 2017-го года в фактических ценах составила 55,7 млрд драмов, увеличившись на 9,9% по сравнению с январем-сентябрем 2016-го года.

В денежном выражении на строительство было израсходовано 33,2 млрд драмов, этот показатель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 25,7% .

Строительно-монтажные работы составили 27,4 млрд драмов или 82,7% от общего объема выполненных строительных работ.

За девять месяцев текущего года показатель экономической активности в Нагорном Карабахе увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 18,4%.