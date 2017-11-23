Нью-Йорк, США, 24 ноября, 2017, 01:07 — ИА Регнум. Список офшорных территорий может до конца 2017 года пополниться Турцией, сообщает Bloomberg.

Эжен Делакруа. Турок, курящий на диване. 1834

Уточняется, что об этом говорится в материалах рабочей группы Европейского союза, ответственной за перечень «юрисдикций, не сотрудничающих по вопросам налогообложения».

Анкара, считают в ЕС, не обеспечила прозрачности налогообложения, а также не выполнила все необходимое для борьбы со сверхльготными налоговыми режимами.

Комментируя европейскую инициативу, министр финансов Турции Наджи Агбал заявил, что она безосновательна, сообщает Thomson Reuters. Он пояснил, что у Анкары есть время (до конца 2019 года), в течение которого она обязалась перед Брюсселем провести «работу над обменом информацией с развивающимися странами».

Отметим, что Турция — не единственная страна, которая может попасть в черный список ЕС. Среди прочих упоминаются также Армения, Сербия, Тунис, Маршалловы острова, — всего 36 государств.

Читайте также: Германия больше не будет финансировать подготовку Турции к вступлению в ЕС

Напомним, в настоящее время офшорными территориями (то есть теми, в которых действуют облегченные условия ведения бизнеса для иностранных компаний) признаны порядка 50 субъектов, в числе которых Багамы, Бермуды, Виргинские Острова (Великобритания), Кипр, Сингапур.

Читайте также: SANA: Дамаск приветствует итоговое заявление саммита России, Ирана и Турции