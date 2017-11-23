Брюссель, 24 ноября, 2017, 01:02 — ИА Регнум. Бюро по связям НАТО в Молдавии откроется в начале декабря. Об этом сообщил 23 ноября на совместной с молдавским премьером Павлом Филипом пресс-конференции в Брюсселе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Стороны выразили уверенность, что открытие Бюро по связям НАТО в Кишиневе активизирует двустороннее сотрудничество, Бюро будет информировать граждан о преимуществах сотрудничества с НАТО и способствовать расширению сотрудничества в таких новых сферах как предотвращение кибератак, повышение боеспособности вооруженных сил и подготовка к чрезвычайным ситуациям. «В начале следующего месяца мой заместитель Роуз Геттемюллер откроет в Кишиневе Бюро по связям НАТО. Мы уважаем решение Молдавии не вступать в состав НАТО. Каждая страна вправе самостоятельно определить свои обязательства в сфере безопасности, но мы рады продолжению сотрудничества. НАТО поддерживает стабильную, безопасную и нейтральную Молдавию», — отметил генсек НАТО

Филип и Столтенберг встретились на полях саммита «Восточного партнерства». «Сегодня это мой третий визит в штаб-квартиру НАТО за почти год в должности премьер-министра Республики Молдова. Это доказательство плодотворности нашего сотрудничества и стремления Республики Молдова учиться на опыте стран-членов НАТО», — заявил Павел Филип.

Молдавия, по его словам, «несмотря на статус нейтралитета, предусмотренный конституцией, стремится к плодотворному сотрудничеству с НАТО, потому что мы хотим, чтобы наша армия была современной, а страна — безопасной». «В этих целях нет лучшего пути, чем перенимать опыт НАТО», — добавил премьер-министр.

В свою очередь, генеральный секретарь НАТО заявил об «уважении статуса нейтралитета» Молдавии и поддержке суверенитета и «территориальной целостности» страны. Он подчеркнул значимость внедрения реформ, в том числе в том, что касается модернизации оборонного сектора. «Только реформы позволяют противостоять внешним угрозам», — заявил генсек НАТО.

«Похвально, что Республика Молдова хочет быть не только потребителем безопасности, но и участвовать в ее обеспечении на региональном уровне», — подчеркнул Йенс Столтенберг. Павел Филип подтвердил готовность Молдавии активно участвовать в обеспечении мира и безопасности в Европе, в том числе посредством участия молдавского военного контингента в операции НАТО в Косово.

Соглашение о создании Бюро связи НАТО в Молдавии было подписано 29 ноября 2016 года в Брюсселе. Президент Молдавии Игорь Додон позже обещал добиться отмены решения об открытии дипмиссии НАТО в Кишиневе. В очередной раз Додон поднял эту тему на состоявшейся 7 февраля 2017 года в Брюсселе встрече с заместителем генсека НАТО Роуз Геттемюллер, предложив НАТО «не торопиться» с этим шагом. В свою очередь Геттемюллер заявила, что офис связи НАТО является не военной базой, а дипмиссией, и такие офисы действуют на Украине, в Грузии и в России.