Саранск, 24 ноября, 2017, 00:59 — ИА Регнум. В Мордовии состоялся Российско-Сербский форум малого и среднего предпринимательства. Помимо представителей Мордовии и Сербии в нем приняли участие делегации Пензенской, Тамбовской и Тульской областей, сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве.

Россия и Сербия

Гостей форума от имени главы Мордовии Владимира Волкова приветствовал министр промышленности, науки и новых технологий региона Александр Седов. Он отметил, что республика активно поддерживает внешнеэкономическую деятельность, сотрудничая со многими иностранными государствами. Особое место в этих взаимоотношениях занимает Сербия. Россия и Сербия имеют исторически сложившиеся дружественные отношения, которые должны послужить хорошей основой для укрепления экономических связей.

В ходе мероприятия состоялись встречи в формате В2В и переговоры между представителями российских и сербских предприятий. Во второй день форума гости из Сербии, посетив мордовские предприятия, смогли ознакомиться с высокотехнологичным потенциалом региона.

По итогам форума компании сторон заключили ряд договоренностей. Возможность укрепления и расширение сотрудничества планируется обсудить в ходе деловой миссии Республики Мордовия в Белград, запланированной на весну следующего года.